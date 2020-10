13 628 nowych zakażeń i 179 kolejnych zgonów - to bilans epidemii koronawirusa w Polsce z ostatniej doby, który Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę (24 października). Łączna liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła do 241 946, a zgonów do 4351. Wyzdrowiały 109 344 osoby. To najwięcej zgonów w ciągu doby od początku epidemii w Polsce.

Zdjęcie Od soboty obowiązują nowe restrykcje w związku z epidemią w Polsce /Jaap Arriens/NurPhoto /Getty Images

13 628 nowych zakażeń koronawirusem dotyczy osób z województw: mazowieckiego (2026), małopolskiego (1482), wielkopolskiego (1472), śląskiego (1262), łódzkiego (1001), podkarpackiego (891), kujawsko-pomorskiego (777), pomorskiego (776), lubelskiego (715), dolnośląskiego (645), zachodniopomorskiego (580), opolskiego (558), świętokrzyskiego (412), lubuskiego (379), warmińsko-mazurskiego (344), podlaskiego (308).

Reklama

Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 179 osób. Spośród nich 150 osób miało choroby współistniejące. To najwięcej zgonów w ciągu doby od początku epidemii w Polsce.

Łącznie odnotowano w Polsce 241 946 przypadków zakażeń i 4351 zgonów z powodu SARS-CoV-2. Wyzdrowiały 109 344 osoby. Aktualnie w Polsce jest 128 251 przypadków aktywnych.

Ładowanie...

Ładowanie...

Koronawirus w Polsce 14176 312 31378 444 36423 764 7261 152 12761 271 4318 43 21765 489 7523 135 17643 366 33442 607 12507 150 5763 100 5444 73 14494 216 6909 66 10139 163

Ładowanie...

Ile osób pod respiratorami?

Z dnia na dzień rośnie też liczba zajętych respiratorów i szpitalnych łóżek.

Według najnowszych danych resortu zdrowia obecnie z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 11 496 osób (na 19 132 dostępne łóżka). 911 pacjentów jest podłączonych do respiratorów (wzrost o 60 w stosunku do piątku; w sumie dostępne są 1434 respiratory).

Kwarantanną objętych jest aktualnie 478 761 osób, a 57 802 - nadzorem epidemiologicznym.

W ciągu ostatniej doby wykonano 55,3 tys. testów wobec 62,1 tys. wykonanych dzień wcześniej.

Ładowanie...

Ładowanie...

Nowe restrykcje, cała Polska czerwoną strefą

Zgodnie z ogłoszonymi przez rząd nowymi restrykcjami, od soboty cała Polska stała się strefą czerwoną.



Restauracje, kawiarnie i bary wydają dania przez najbliższe dwa tygodnie tylko na wynos, a od poniedziałku w szkołach podstawowych od czwartej klasy nauka odbywa się zdalnie. Przedszkola i żłobki będą działać normalnie. Młodzież do 16. roku życia może wychodzić na zewnątrz w godzinach od 8.00 do 16.00 tylko pod opieką dorosłego.



Więcej na ten temat piszemy tutaj: Weszły w życie nowe obostrzenia. Ważne informacje



Wideo Morawiecki: Najbliższe miesiące będą trudne. Stańmy razem do walki z wirusem

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców