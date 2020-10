13 632 nowych zakażeń i 153 kolejne zgony - to bilans epidemii koronawirusa w Polsce z ostatniej doby, który Ministerstwo Zdrowia podało w piątek (23 października). Łączna liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła do 228 318, a zgonów do 4172. Wyzdrowiały 105 092 osoby. W ciągu doby wykonano ponad 62,1 tys. testów na koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 632 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2075), małopolskiego (1554), śląskiego (1305), kujawsko-pomorskiego (1207), wielkopolskiego (1050), podkarpackiego (852), łódzkiego (800), lubelskiego (743), pomorskiego (741), dolnośląskiego (667), świętokrzyskiego (639), zachodniopomorskiego (558), lubuskiego (449), opolskiego (401), warmińsko-mazurskiego (365), podlaskiego (226).

Z powodu COVID-19 zmarło 16 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 137 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii to 228 318, z czego 4 172 osoby zmarły.

Ile osób w szpitalach?

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 10 788 chorych, u których potwierdzono zakażenie; 851 z nich podłączonych jest do respiratorów - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał równocześnie, że dysponuje łącznie 18 432 łózkami i 1 393 respiratorami z przeznaczeniem dla chorych na COVID-19.

Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiały 105 092 osoby, u których potwierdzono zakażenie. W ciągu doby przybyło 2 888 ozdrowieńców.

Na kwarantannie przebywa 398 851 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 52 753 osób.

W czwartek w szpitalach i pod respiratorami było odpowiednio 10 091 i 812, w środę 9439 i 757 osób, we wtorek 8962 i 725, w poniedziałek - 8375 i 672, w niedzielę - 8076 i 649, w sobotę - 7612 i 604, a w piątek - 6980 i 540.

Cztery miliony testów od początku pandemii

W Polsce przebadano już ponad cztery miliony osób w kierunku wykrycia koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zlecono 62,1 tys. testów, wobec ponad 50,2 tys. poprzedniego dnia - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Lekarze rodzinni ostatniej doby wypisali 37,4 tys. skierowań na takie badanie.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej od czasu, gdy uzyskali taką możliwość, zlecili już swoim pacjentom 311 270 badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2,a ostatniej doby 37 372.

Ogółem przebadano dotąd 4 221 711 próbek pobranych od 4 056 555 osób.