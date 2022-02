Tydzień temu - w środę 16 lutego - Ministerstwo Zdrowia informowało o 28 859 przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarły wówczas 372 osoby.

Liczba zakażeń w poszczególnych województwach

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (3394 przypadki), wielkopolskiego (2939), kujawsko-pomorskiego (2161), zachodniopomorskiego (1421), śląskiego (1407), dolnośląskiego (1323), łódzkiego (1109), lubelskiego (1069), pomorskiego (1046), małopolskiego (1019), warmińsko-mazurskiego (950), lubuskiego (789), świętokrzyskiego (634), podlaskiego (448), opolskiego (327), podkarpackiego (320).

100 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Sytuacja w szpitalach

Jak poinformował resort zdrowia, w szpitalach przebywa 15 903 pacjentów chorych na COVID-19 - o 606 mniej niż poprzedniej doby. Do respiratorów podłączonych jest 944 pacjentów - spadek o trzech w ciągu dnia.

188 075 Polaków obecnie objętych jest kwarantanną.

Bilans epidemii w Polsce

Od początku epidemii w naszym kraju odnotowano 5 602 680 zakażeń (łącznie z reinfekcjami). 110 517 Polaków zmarło na COVID-19 a 4 969 881 - wyzdrowiało.

Kraska tłumaczy dużą liczbę zgonów

- To są pacjenci, którzy ulegli zakażeniu poprzednim wariantem, wariantem Delta, którzy długo walczyli na oddziałach intensywnej terapii, byli podłączeni do respiratora - tłumaczył dużą liczbę zgonów Waldemar Kraska w radiowej "Jedynce".

Jak podkreślił wiceminister, zmarli to także, w przeważającej większości, osoby, które się nie zaszczepiły. - To ponad 70 proc. tych przypadków i to najbardziej bolesne w tej suchej statystyce - zaznaczył.

Dodajmy też, że w środę premier i minister zdrowia ogłosili zniesienie większości obostrzeń covidowych. Czytaj więcej na ten temat.