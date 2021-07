Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: śląskiego (20), mazowieckiego (16), pomorskiego (16), małopolskiego (14), wielkopolskiego (13), kujawsko-pomorskiego (4), dolnośląskiego (3), lubelskiego (3), łódzkiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), zachodniopomorskiego (3), podkarpackiego (2), podlaskiego (2), świętokrzyskiego (1), lubuskiego (0), opolskiego (0).

5 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 2 osoby - podało ministerstwo.

Od początku pandemii w kraju koronawirusem zakaziło się 2 881 948 osób. W tym 75 235 pacjentów zmarło. Z COVID-19 dotychczas wyzdrowiało 2 653 172 zakażonych.





Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 2 14 20 2 0 3 0 13 1 3 16 4 2 3 16 3 3 2

W czwartek resort zdrowia informował o 126 nowych zakażeniach i 9 zgonach.





Jak wygląda sytuacja w szpitalach?

Aktualnie w szpitalach przebywa 324 chorych na COVID-19. Zajęte są 52 respiratory. W całej Polsce dla pacjentów przygotowano 6202 tzw. łóżka covidowe oraz 616 respiratorów.



Na kwarantannie przebywa obecnie 84 546 osób.



Szczepienia przeciw COVID-19. Nowe dane

Dotychczas w Polsce wykonano 33 482 067 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 16 759 941 osób.



Dzienna liczba iniekcji wyniosła 171 193 - poinformował resort zdrowia.



Adam Niedzielski: Kolejna fala będzie się rozpędzała

- W ostatnich tygodniach doszło do przesilenia i trend spadkowy wykrywanych zakażeń zmienił się najpierw na trend ustabilizowany. W dalszej kolejności mamy już wzrosty, które z tygodnia na tydzień są rzędu 20 proc., więc to poważna dynamika - powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.



- Prognozy są takie, że fala będzie się rozpędzała, jest raczej przesądzone, że się pojawi. Jej kulminacja czy przyspieszenie mogą nastąpić pod koniec wakacji - powiedział szef resortu zdrowia. Jak dodał, jeżeli proces szczepień nie będzie kontynuowany dynamicznie, to fundujemy sobie większe ryzyko.



