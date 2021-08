Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia z 22 sierpnia

Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (32), śląskiego (20), opolskiego (18), małopolskiego (16), podkarpackiego (16), pomorskiego (13), wielkopolskiego (13), dolnośląskiego (10), podlaskiego (6), warmińsko-mazurskiego (6), lubuskiego (5), świętokrzyskiego (5), kujawsko-pomorskiego (4), lubelskiego (4), łódzkiego (4), zachodniopomorskiego (4).



9 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Reklama

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 16 16 20 18 10 5 13 5 4 32 4 6 6 13 4 4

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Koronawirusem od początku pandemii zakaziło się 2 886 698 osób. 75 316 zmarło.



Ładowanie...

Ładowanie...

Ile osób zaszczepionych?

Łącznie w Polsce wykonano 35 805 427 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 18 443 277 osób.

Ładowanie...

Ładowanie...

Ile osób w szpitalach?

Hospitalizowanych jest 340 chorych z COVID-19, a 36 z nich przebywa pod respiratorami. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 5995 łóżek i 578 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 58 540 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 656 143 zakażonych.

Ładowanie...

Włosi ratują niezaszczepionych

94 procent chorych na COVID-19 przebywających na reanimacji w rzymskim szpitalu zakaźnym Spallanzani to osoby w ogóle niezaszczepione lub tylko po jednej dawce preparatu - poinformowano w sobotnim biuletynie placówki.



Dane te, jak się zauważa, potwierdzają skuteczność szczepień także w przypadku dominującego obecnie we Włoszech wariantu koronawirusa - Delta.



Krajowy Instytut Służby Zdrowia odnotował zaś wzrost zakażeń koronawirusem w grupie wiekowej powyżej 40 lat, szczególnie w przedziale 50-59 lat, po raz pierwszy od maja.

W minionym tygodniu zwolniło się natomiast tempo wzrostu infekcji u osób w wieku od 10 do 29 lat. Średni wiek zakażonych wzrósł do 32 lat.