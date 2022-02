Jest najnowszy raport dotyczący sytuacji epidemicznej w Polsce.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, najnowsze przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z województw: wielkopolskiego (2045), mazowieckiego (2020), śląskiego (1299), kujawsko-pomorskiego (1267), dolnośląskiego (910), pomorskiego (823), łódzkiego (750), małopolskiego (740), zachodniopomorskiego (731), lubuskiego (653), lubelskiego (592), świętokrzyskiego (516), warmińsko-mazurskiego (430), opolskiego (314), podlaskiego (292), podkarpackiego (227).



"78 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - czytamy w raporcie Ministerstwa Zdrowia.



Łącznie w Polsce od początku pandemii koronawirusa wykryto 5 553 841 zakażeń. Zmarło 109 817.



Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 16 443 łóżek covidowych w szpitalach. 1010 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów. Ministerstwo podało jednocześnie, że w sumie jest dostępnych 29 065 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Liczba dostępnych respiratorów to z kolei 2519.

Z najnowszych danych wynika również, że 220 100 osób jest objęte kwarantanną. Dotychczas wyzdrowiało 4 856 629 osób.

Koronawirus w Polsce. Dane z 19 lutego

W sobotę Ministerstwo Zdrowia informowało, że w szpitalach przebywa 17 154 osób zakażonych koronawirusem. Liczba zajętych respiratorów wynosiła 2527 sztuk.

Na kwarantannie było w sobotę 254 266 osób, a liczba ozdrowieńców wyniosła 4 823 210.