We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4835 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. 291 kolejnych osób zmarło. To wzrost dobowych zakażeń i zgonów w stosunku do poniedziałku, kiedy to odnotowano ich, odpowiednio, 3271 i 52. Wykonano już 495 164 szczepienia.

Walka z koronawirusem w krakowskim szpitalu

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (683 osoby), kujawsko-pomorskiego (438), wielkopolskiego (413), pomorskiego (411), zachodniopomorskiego (392), śląskiego (368), warmińsko-mazurskiego (354), dolnośląskiego (311), łódzkiego (275), lubelskiego (266), małopolskiego (234), podkarpackiego (188), podlaskiego (126), opolskiego (95), lubuskiego (85), świętokrzyskiego (77). 119 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Łącznie, od początku epidemii koronawirusa w Polsce, odnotowano 1 443 804 zakażenia, z czego 33 698 osób zmarło.



Jak poinformował resort zdrowia, liczba ozdrowieńców w Polsce wzrosła do 1 197 034.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 188 4 234 19 368 31 95 10 311 10 85 9 413 27 77 4 275 28 683 20 438 25 126 3 354 27 411 22 392 14 266 38

Dane dotyczące szczepień

Z danych publikowanych na stronach rządowych wynika, że w naszym kraju wykonano już 495 164 szczepienia przeciw COVID-19. W ciągu doby zaszczepiono 24 924 osoby - są w tym gronie także ci, którym podano drugą dawkę szczepionki.



Hospitalizacje

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że obecnie zajętych jest 15 667 łóżek "covidowych" - o 49 mniej niż poprzedniej doby, a także 1582 respiratory - o 34 mniej.

182 631 Polaków jest objętych kwarantanną, a 5933 nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.

Liczba przeprowadzonych testów

W ciągu doby wykonano 48 408 testów, w tym 16 735 testów antygenowych - podał resort zdrowia.