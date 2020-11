W czwartek, 19 listopada, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 23 975 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 637 pacjentów. To najwyższa dobowa liczba zgonów od początku epidemii. Liczba wszystkich zakażeń wzrosła do 796 798, a zgonów do 12 088. Wyzdrowiało 361 884 osób.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Jacek Szydłowski /Agencja FORUM

Nowe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (4377), mazowieckiego (3041), wielkopolskiego (2153), dolnośląskiego (1808), małopolskiego (1670), pomorskiego (1499), łódzkiego (1288), zachodniopomorskiego (1185), lubelskiego (1108), podkarpackiego (1096), warmińsko-mazurskiego (1025), świętokrzyskiego (945), kujawsko-pomorskiego (940), opolskiego (682), lubuskiego (641) i podlaskiego (517).



Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 637 pacjentów. Z powodu COVID-19 zmarły 124 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 513 osób. To kolejny dzień z najwyższą dobową liczbą zgonów. Poprzedni rekord - 603 zgony - odnotowano w środę, 18 listopada.

Reklama

Od początku epidemii wykryto w Polsce 796 798 zakażeń koronawirusem, z czego 12 088 pacjentów zmarło, a 361 884 osoby wyzdrowiały.



Ładowanie...

Ładowanie...

Zajęte łóżka i respiratory

Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest obecnie 22 536 osób. 2080 pacjentów podłączonych jest do respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 434 034 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 24 717 osób.

Ładowanie...

Testy

W ciągu minionej doby wykonano 58 tys. testów na koronawirusa.



Koronawirus w Polsce 44651 896 84283 1423 111359 1709 23385 481 57808 827 16922 244 80087 1155 25178 442 54337 666 97156 1551 45056 457 20637 336 22667 305 44319 620 28042 270 40911 706

Pandemia koronawirusa na świecie

Jak podaje WHO, we wtorek, 17 listopada, w Europie liczba wszystkich zakażeń koronawirusem przekroczyła 15 mln. Na całym świecie w ciągu ostatniego tygodnia zdiagnozowano blisko 4 mln infekcji, a na COVID-19 zmarło prawie 60 tys. osób - podaje WHO.

Europa pozostaje regionem najbardziej dotkniętym przez pandemię. W ubiegłym tygodniu liczba zakażeń koronawirusem na kontynencie stanowiła 46 proc. nowych przypadków potwierdzonych na całym świecie, a bilans ofiar śmiertelnych odpowiadał za 49 proc. wszystkich zgonów osób zainfekowanych.



Pandemia koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 r. w chińskim mieście Wuhan. Pierwszy przypadek SARS-CoV-2 w Polsce został odnotowany na początku marca.



Ładowanie...

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach