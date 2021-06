Nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: wielkopolskiego (28), mazowieckiego (25), łódzkiego (23), śląskiego (23), kujawsko-pomorskiego (21), zachodniopomorskiego (20), małopolskiego (19), dolnośląskiego (17), lubelskiego (16), opolskiego (12), pomorskiego (8), podkarpackiego (7), podlaskiego (7), świętokrzyskiego (6), warmińsko-mazurskiego (2), lubuskiego (1).

6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



Resort poinformował też o śmierci kolejnych 62 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 12 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 50 osób.

Od początku pandemii odnotowano w naszym kraju 2 878 061 zakażeń SARS-CoV-2 i 74 688 zgonów.

Ilu zaszczepionych?

W ciągu minionej doby wykonano w Polsce 355 394 szczepień. Łączna liczba szczepień wykonanych w kraju wynosi 25 058 534, w tym 10 201 383 to osoby w pełni zaszczepione.

Do tej pory zutylizowano 25 038 dawek szczepionki. W 11 020 przypadkach odnotowano niepożądane odczyny poszczepienne.

Ile testów w ciągu doby?

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin wykonano 54 611 testów na obecność koronawirusa.

Ile zajętych łóżek i respiratorów?

Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 1783 łóżek covidowych w szpitalach. To o 179 mniej niż dzień wcześniej. 265 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów - o 12 mniej niż we wtorek.

Ministerstwo podało jednocześnie, że w sumie jest dostępnych 11 926 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Liczba dostępnych respiratorów to z kolei 1228.

Z najnowszych danych wynika również, że 60 040 osoby są objęte kwarantanną. Dotychczas wyzdrowiało 2 649 184 osób.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało, że w szpitalach przebywają 1962 osoby zakażone koronawirusem. Liczba zajętych respiratorów wynosiła 277 sztuk.

Na kwarantannie było wczoraj 60 547 osób, a liczba ozdrowieńców wyniosła 2 649 080.

Dokładnie tydzień temu, 9 czerwca, z powodu COVID-19 hospitalizowanych było 2742 pacjentów, a 388 wymagało podłączania do respiratorów.