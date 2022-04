Nowe przypadki koronawirusa dotyczą województw: mazowieckiego (242), śląskiego (149), lubelskiego (101), dolnośląskiego (95), małopolskiego (91), pomorskiego (79), podkarpackiego (66), łódzkiego (61), zachodniopomorskiego (59), wielkopolskiego (54), kujawsko-pomorskiego (42), świętokrzyskiego (36), lubuskiego (30), podlaskiego (29), warmińsko-mazurskiego (24), opolskiego (20).

23 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 9 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 24 osób.

Od początku pandemii, w oficjalnych raportach MZ odnotowano 5 983 864 zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, w tym 115 809 osób zmarło. W Polsce mamy też 5 334 009 ozdrowieńców.

Minionej doby wykonano 14 101 testów na obecność SARS-Cov-2. Na kwarantannie przebywają trzy osoby.

Od początku akcji szczepień w Polsce wykonano 54 092 008 iniekcji. W pełni zaszczepionych jest 22 398 266 osób. Dawkę przypominającą otrzymało dotychczas 11 585 320 osób.

Minionej doby wykonano 9507 szczepień.

Koronawirus. Europa znosi obostrzenia

Ograniczenia pandemiczne są sukcesywnie znoszone w całej Europie, mimo że w niektórych krajach w marcu odnotowano rekordowy wzrost zachorowań na koronawirusa. W wielu miejscach pozostał jedynie wymóg noszenia maseczek, np. w Portugalii, Belgii, na Słowacji i na Litwie.



Do europejskich krajów bez żadnych niemal koronarestrykcji należą m.in. Holandia, Dania, Słowenia, Islandia, Anglia.



W Polsce większość obostrzeń została zniesiona 28 marca, w tym obowiązek noszenia maseczek. - To zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych. Nadal mówiąc o pracownikach czy pacjentach jest obowiązek zakrywania twarzy. W pozostałych takiego obowiązku nie będzie. Jeżeli jednak jesteśmy w dużych skupiskach to ja rekomenduję, żeby tych maseczek używać nadal. To zwiększa nasze bezpieczeństwo - tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Druga dawka przypominająca dla seniorów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek, że osoby, które ukończyły 80 lat i otrzymały pełny schemat szczepienia podstawowego oraz pierwszą dawkę przypominającą preparatem mRNA przeciw COVID-19, od 20 kwietnia mogą zapisać się na drugą dawkę przypominającą. Po północy z 19 na 20 kwietnia ruszy rejestracja.

Osobom powyżej 80 lat, które przyjęły dawkę przypominjącą mRNA, od której minęło minimum 150 dni, e-skierowania zostaną wystawione automatycznie. W razie braku skierowania decyzję o wystawieniu podejmie lekarz.

W szczepieniu przypominającym będą stosowane szczepionki mRNA, czyli Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) w połowie dawki.

Koniec paszportów covidowych?

W czwartkowym w "Graffiti" na antenie Polsat News Adam Niedzielski mówił z kolei o możliwym zniesieniu w kwietniu stanu epidemii i zamienieniu go na stan zagrożenia epidemią. - Absolutnie stan zagrożenia epidemicznego będzie utrzymany i z takim niepokojem będziemy czekali na wrzesień, na okres powakacyjny - zaznaczył.

Minister zdrowia odniósł się również do funkcjonowania paszportów covidowych. - Tutaj są wyraźne wskazania, że to jest instrument, który wygasa, mówiąc delikatnie - stwierdził. - Powoli się żegnamy z paszportem covidowym - dodał.