Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (15 grudnia) o 6907 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło 349 kolejnych osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 1 147 446, a zgonów do 23 309. Wyzdrowiało 879 748 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 30,6 tys. testów.

Zdjęcie Walka z koronawirusem w Polsce /Omar Marques/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

6907 nowych zakażeń koronawirusem dotyczy osób z województw: mazowieckiego (768), kujawsko-pomorskiego (750), wielkopolskiego (639), śląskiego (608), warmińsko-mazurskiego (572), dolnośląskiego (519), pomorskiego (495), łódzkiego (446), lubelskiego (437), zachodniopomorskiego (328), podkarpackiego (306), małopolskiego (232), świętokrzyskiego (174), podlaskiego (169), lubuskiego (150), opolskiego (129).



185 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - podał resort zdrowia.



Z powodu COVID-19 zmarło też 349 kolejnych osób. 272 z nich miały choroby współistniejące.

Reklama

Łącznie od początku epidemii odnotowano w Polsce 1 147 446 przypadków zakażeń i 23 309 zgonów z powodu SARS-CoV-2. Wyzdrowiało 879 748 osób. Liczba przypadków aktywnych wynosi obecnie 244 389.

W ciągu ostatniej doby wykonano 30,6 tys. testów, w tym 14,3 tys. testów antygenowych.

Ładowanie...

Koronawirus w Polsce 306 7 232 27 608 45 129 17 519 30 150 17 639 46 174 8 446 26 768 23 750 28 169 5 572 23 495 29 328 4 437 14

Ładowanie...

Ile osób pod respiratorami?

Według danych resortu zdrowia obecnie z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 19 210 pacjentów. Do respiratorów podłączonych jest 1739 osób.

Z kolei kwarantanną objętych jest aktualnie 177 899 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 11 433 osoby.

Ładowanie...

Pandemia koronawirusa

Pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 odnotowano ponad rok temu, w grudniu 2019 roku, w mieście Wuhan w Chinach, które stało się wówczas epicentrum epidemii.

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od tego czasu zakażenie stwierdzono już u ponad 72,3 mln ludzi na całym świecie, a ponad 1,61 mln osób zmarło.



Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach