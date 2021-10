Nowe zakażenia dotyczą województw: lubelskiego (671), mazowieckiego (539), podlaskiego (313), łódzkiego (167), pomorskiego (161), zachodniopomorskiego (155), podkarpackiego (154), śląskiego (143), wielkopolskiego (140), małopolskiego (136), dolnośląskiego (107), kujawsko-pomorskiego (90), warmińsko-mazurskiego (82), świętokrzyskiego (39), lubuskiego (33), opolskiego (32).

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 154 3 136 143 3 32 2 107 3 33 140 5 39 167 5 539 11 90 1 313 2 82 3 161 1 155 3 671 18

38 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa 2796 chorych z COVID-19, w tym 248 pacjentów wymaga leczenia respiratorowego.

Tydzień temu, 7 października, hospitalizowanych było 2103 chorych z COVID-19, dwa tygodnie temu, 30 września - 1614.

Rok temu, 14 października 2020 r., hospitalizowanych było 6084 chorych z COVID-19, pod respiratorami przebywało wówczas 467 pacjentów.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7737 łóżek i 831 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 111 191 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 671 199 zakażonych.

Ostatniej doby wykonano 44 889 testów.



Społeczeństwo pokaleczone psychicznie

- Jakość naszego układu odpornościowego w 75 procentach zależy od nas - powiedział prof. Wiesław Kozak z UMK w Toruniu, ekspert ds. immunologii i fizjologii. Podkreślił, że z epidemii COVID-19 wyjdziemy jako społeczeństwo pokaleczone psychicznie, a ten aspekt ma ogromne znaczenie dla odporności.



Ekspert ds. immunologii i fizjologii z wieloletnim doświadczeniem w rozmowie z podkreślił, że jest cały szereg zachowań chroniących układ immunologiczny (odpornościowy).

- On jest przez cały rok atakowany i przez cały czas musi spełniać swoje zadanie. Jest rozproszonym siódmym zmysłem rozpoznającym obce struktury, które chcą wtargnąć do naszego organizmu. Wielu się udaje i chcą się zasiedlić, a układ immunologiczny musi je wykluczyć, zniszczyć. Nie ma w sumie panaceum na to, aby był on jak najbardziej sprawny, ale w skrócie należy powiedzieć, że chodzi o zdrowe życie - podkreślił prof. Kozak.