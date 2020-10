Mamy 6526 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w środę (14 października) Ministerstwo Zdrowia. To nowy rekord. Zmarło także kolejnych 116 osób. Dotychczas w Polsce odnotowano łącznie 141 804 przypadki zakażenia SARS-Cov-2, w tym 3217 pacjentów zmarło, a 83 847 wyzdrowiało.

Zdjęcie MZ podało najnowsze dane dotyczące koronawirusa w Polsce; zdj. ilustracyjne /Jakub Kamiński /East News

Nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego - 1188, małopolskiego - 1137, śląskiego - 520, wielkopolskiego - 508, łódzkiego - 405, kujawsko-pomorskiego - 356, pomorskiego - 344, podkarpackiego - 319, dolnośląskiego - 315, lubelskiego - 256, świętokrzyskiego - 255, opolskiego - 233, warmińsko-mazurskiego - 196, zachodniopomorskiego - 175, podlaskiego - 174, lubuskiego - 145.

Reklama

Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



W komunikacie z 14 października - zamieszczonym na Twitterze - resort nie podał informacji na temat tego, w jakim wieku były ofiary koronawirusa i gdzie odnotowano zgony.

467 osób pod respiratorami

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 6084 osoby, u których potwierdzono zakażenie. 467 z nich jest podłączonych do respiratorów. We wtorek było to odpowiednio - 5669 i 421, w poniedziałek - 5262 i 404, w niedzielę - 4924 i 383; w sobotę - 4725 i 346; w piątek - 4407 i 320; w czwartek - 4138 i 296, w środę - 4000 i 283.

Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiało 83 847 osób, u których potwierdzono zakażenie wobec 82 004 we wtorek (13 października), co stanowi różnicę 1843 osób w ciągu doby. Na kwarantannie przebywa 249 349 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 33 071 osób.

Polska w żółtej strefie

Z powodu wzrostu zakażeń od soboty (10 października) cała Polska jest żółtą strefą. Strefą czerwoną objęto 38 powiatów, w tym sześć miast.

W całym kraju w przestrzeni publicznej, m.in. w sklepach, autobusach i na ulicach, trzeba nosić maseczki. Ten obowiązek nie obejmuje np. lasów i plaż. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby z zaświadczeniem lekarskim lub z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność lub niesamodzielność.