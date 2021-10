Nowe zakażenia dotyczą województw: lubelskiego (620), mazowieckiego (457), podlaskiego (261), małopolskiego (142), zachodniopomorskiego (136), śląskiego (131), wielkopolskiego (131), łódzkiego (129), warmińsko-mazurskiego (109), dolnośląskiego (107), podkarpackiego (103), pomorskiego (97), kujawsko-pomorskiego (67), świętokrzyskiego (43), lubuskiego (41), opolskiego (36).



30 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa 2722 chorych z COVID-19, w tym 239 pacjentów wymaga leczenia respiratorowego. Tydzień temu, 6 października, hospitalizowanych było 1963 chorych z COVID-19, dwa tygodnie temu, 29 września - 1566. Rok temu, 13 października 2020 r., hospitalizowanych było 5669 chorych z COVID-19, pod respiratorami przebywało wówczas 421 pacjentów.



Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7646 łóżek i 818 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 102 245 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 670 394 zakażonych.

Ostatniej doby wykonano 44 897 testów.





Ile szczepień wykonano?

Łącznie w Polsce podano 38 043 351 dawek szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 19 648 767 osób. Dawkę przypominającą przyjęło 368 024 pacjentów. Ostatniej doby podano 30 845 dawek preparatu.



Szczepionka dla nowego wariantu w sto dni?

- Jeśli okaże się, że trzecia dawka obecnej szczepionki nie chroni przed którymś z wariantów, to przewidujemy, że będziemy w stanie opracować i wyprodukować szczepionkę dedykowaną temu wariantowi w ciągu około 100 dni po podjęciu decyzji - wskazała prezes zarządu Pfizer Polska Dorota Hryniewiecka-Firlej.

Oczywiście, jak podkreśliła prezes, pod warunkiem uzyskania zgody regulatorów. Zaznaczyła jednocześnie, że w oparciu o dotychczasowe dane Pfizer i BioNTech są przekonane, iż trzecia dawka szczepionki Comirnaty może utrzymać odpowiedni poziom ochrony przeciw wszystkim obecnie znanym wariantom wirusa.



Hryniewiecka-Firlej poinformowała, że Pfizer prowadzi badania m.in. nad doustnym lekiem, projektowanym pod kątem leczenia COVID-19. Mógłby być przepisywany przy pierwszych objawach infekcji, bez konieczności hospitalizacji pacjenta.

Prezes Zarządu Pfizer Polska podała, że Pfizer - do 4 października - dostarczył już 1,7 miliarda dawek szczepionki do 140 krajów i terytoriów na świecie. Do Polski dotarło do tej pory ponad 45 milionów dawek. Do końca 2021 roku Pfeizer spodziewa się wyprodukować do 3 miliardów dawek Comirnaty a w 2022 roku do 4 miliardów dawek.