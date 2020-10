Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (13 października) o 5068 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły też kolejne 63 osoby. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 135 278, a zgonów do 3101. Wyzdrowiało 82 004 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 33,8 tys. testów.

Zdjęcie Praca medyków na oddziale intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kliniczym Nr 1 w Lublinie /Jacek Szydlowski /Agencja FORUM

Nowe, potwierdzone przypadki dotyczą: 898 osób z woj. małopolskiego, 552 osób z woj. mazowieckiego, 441 osób z woj. śląskiego, 391 osób z woj. podkarpackiego, 349 osób z woj. łódzkiego, 342 osób z woj. dolnośląskiego, 341 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 334 osób z woj. wielkopolskiego, 318 osób z woj. pomorskiego, 241 osób z woj. opolskiego, 183 osób z woj. podlaskiego, 164 osób z woj. lubuskiego, 163 osób z woj. lubelskiego, 151 osób z woj. zachodniopomorskiego, 121 osób z woj. świętokrzyskiego i 79 osób z woj. warmińsko-mazurskiego.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o śmierci kolejnych 63 pacjentów. Z powodu COVID-19 zmarły trzy osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 60 osób.



Od początku epidemii odnotowano w Polsce 135 278 zakażeń koronawirusem, z czego 3101 pacjentów zmarło, a 82 004 osób wyzdrowiało.

Obecnie w naszym kraju jest 50 173 przypadki aktywne.



W ciągu ostatniej doby wykonano 33,8 tys. testów.



Coraz więcej zajętych respiratorów i łóżek

Od kilkunastu dni stale rośnie liczba zajętych respiratorów i szpitalnych łóżek.

Według danych resortu zdrowia obecnie w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem przebywają 5669 osoby. 421 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.

W kwarantannie przebywa aktualnie 212 446 osób, a 33 533 jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

Cała Polska w żółtej strefie

Z powodu wzrostu zakażeń od soboty (10 października) cała Polska jest żółtą strefą. Strefą czerwoną objęto 38 powiatów, w tym sześć miast.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że przygotowywany jest również nowy katalog restrykcji w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju.

