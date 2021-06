Nowe przypadki SARS-CoV-2 pochodzą ze wszystkich województw: mazowieckiego (37), śląskiego (32), wielkopolskiego (26), dolnośląskiego (20), podkarpackiego (17), lubelskiego (15), małopolskiego (13), łódzkiego (12), pomorskiego (10), kujawsko-pomorskiego (8), opolskiego (8), podlaskiego (6), lubuskiego (5), warmińsko-mazurskiego (5), zachodniopomorskiego (4) i świętokrzyskiego (3).

6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 17 13 32 1 8 20 1 5 26 3 3 12 2 37 8 6 1 5 10 4 2 15 1

Resort potwierdził śmierć 11 zakażonych koronawirusem, z czego 5 osób miało schorzenia współistniejące. To oznacza, że od początku epidemii w Polsce bilans zgonów zwiększył się do 74 573, a łączna liczba zakażeń wzrosła do 2 877 469.

W szpitalach zajętych jest 1989 łóżek covidowych, a 317 pacjentów podłączonych jest do respiratorów. Przygotowane są 13 652 łóżka oraz 1402 respiratory.



MZ dodało, że na kwarantannie przebywa 55 191 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 648 504 zakażonych.



W Polsce wykonano 24 360 781 szczepień, z czego 8 903 570 drugą dawką. W pełni zaszczepionych jest 9 675 538 osób. W ciągu ostatniej doby preparaty przeciw COVID-19 podano 303 563 chętnym. Łącznie do naszego kraju dostarczono 26 886 540 dawek szczepionek.



W ciągu ostatniej doby wykonano 48 409 testów pod kątem obecności koronawirusa.