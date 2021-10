Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia z 12 października

Koronawirus w Polsce

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2118 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 14 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 35 osób. To oznacza wzrost zakażeń o około 60 procent w stosunku do zeszłego tygodnia. Dokładnie tydzień wcześniej, 5 października, resort zdrowia informował o 1325 nowych przypadkach i 46 zgonach. Liczba zajętych łóżek covidowych wyniosła we wtorek 2615.

Zdjęcie Oddział covidowy w Przemyślu / Łukasz Solski / East News