Nowe przypadki koronawirusa dotyczą województw: mazowieckiego (257), śląskiego (165), lubelskiego (145), dolnośląskiego (135), małopolskiego (127), pomorskiego (118), łódzkiego (96), wielkopolskiego (89), zachodniopomorskiego (84), warmińsko-mazurskiego (68), podkarpackiego (67), kujawsko-pomorskiego (60), podlaskiego (55), lubuskiego (42), świętokrzyskiego (42), opolskiego (39).

34 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

"Z powodu COVID-19 zmarło 14 osób. 47 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami" - podaje resort zdrowia. Łączna liczba ofiar to 61.

Minionej doby wykonano 18 798 testów na obecność SARS-Cov-2. Na kwarantannie przebywają cztery osoby.

Od początku pandemii, w oficjalnych raportach MZ odnotowano 5 980 220 zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, w tym 115 696 osób zmarło. W Polsce mamy też 5 333 854 ozdrowieńców.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 67 1 127 13 165 7 39 2 135 1 42 89 2 42 3 96 4 257 6 60 2 55 1 68 118 9 84 4 145 6

Szczepienia przeciw COVID-19

Od początku akcji szczepień w Polsce wykonano 54 055 397 iniekcji. Dawkę przypominającą otrzymało dotychczas 11 563 696.

Minionej doby wykonano 8098 szczepień.

Koronawirus. Europa znosi obostrzenia

Ograniczenia pandemiczne są sukcesywnie znoszone w całej Europie, mimo że w niektórych krajach w marcu odnotowano rekordowy wzrost zachorowań na koronawirusa. W wielu miejscach pozostał jedynie wymóg noszenia maseczek, np. w Portugalii, Belgii, na Słowacji i na Litwie.

Do europejskich krajów bez żadnych niemal koronarestrykcji należą m.in. Holandia, Dania, Słowenia, Islandia, Anglia.

W Polsce większość obostrzeń została zniesiona 28 marca, w tym obowiązek noszenia maseczek. - To zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych. Nadal mówiąc o pracownikach czy pacjentach jest obowiązek zakrywania twarzy. W pozostałych takiego obowiązku nie będzie. Jeżeli jednak jesteśmy w dużych skupiskach to ja rekomenduję, żeby tych maseczek używać nadal. To zwiększa nasze bezpieczeństwo - tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski.