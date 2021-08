Tydzień temu, 3 sierpnia ministerstwo informowało o 164 nowych przypadkach koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarły cztery osoby. W tydzień do tygodnia oznacza to wzrost o 36 przypadków.



Ostatnią liczbę nowych zakażeń wynoszącą co najmniej 200 odnotowano w Polsce 17 czerwca - 218.



"Mamy 200 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (26), lubelskiego (24), mazowieckiego (24), kujawsko-pomorskiego (16), pomorskiego (16), podkarpackiego (13), śląskiego (12), zachodniopomorskiego (12), dolnośląskiego (10), warmińsko-mazurskiego (8), świętokrzyskiego (7), wielkopolskiego (6), lubuskiego (4), łódzkiego (3), opolskiego (3), podlaskiego (2). 14 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazało MZ.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne

Zajęte łóżka i respiratory

Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 307 łóżek covidowych w szpitalach. 48 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów.

Ministerstwo podało jednocześnie, że w sumie jest dostępnych 6020 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Liczba dostępnych respiratorów to z kolei 575.

Ile szczepień?

W pełni zaszczepionych zostało 17 910 610 pacjentów. Łącznie wykonano 35 050 510 iniekcji.



Ostatniej doby wykonano 37 539 szczepień.



Od początku pandemii wystąpiło 14 162 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 161 555 dawek.



Do Polski dostarczono 46 170 230 dawek.



W ciągu doby wykonano 46 tys. 681 testów.



