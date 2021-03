17 260 nowych zakażeń koronawirusem i 398 kolejnych zgonów - to najnowszy bilans epidemii w Polsce, podany przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano w naszym kraju 1 828 313 zakażeń i 45 997 zgonów. Podano łącznie 4 086 863 dawek szczepionki, z czego w ciągu minionej doby wykonano 60 748 szczepień.

Reklama

Zdjęcie W Polsce trwa trzecia fala pandemii koronawirusa /Beata Zawrzel/NurPhoto /Getty Images

Nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (2596), śląskiego (2452), małopolskiego (1497), wielkopolskiego (1358), warmińsko-mazurskiego (1272), pomorskiego (1207), dolnośląskiego (1047), łódzkiego (1022), podkarpackiego (976), kujawsko-pomorskiego (946), lubelskiego (616), podlaskiego (518), zachodniopomorskiego (478), lubuskiego (413), świętokrzyskiego (338), opolskiego (250).



274 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



Reklama

Resort poinformował też o śmierci kolejnych 398 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 89 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 309 osób.

Od początku pandemii odnotowano w naszym kraju łącznie 1 828 313 zakażeń i 45 997 zgonów. Wyzdrowiało 1 507 905 osób.



Ładowanie...

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 976 18 1497 16 2452 53 250 6 1047 29 413 11 1358 26 338 12 1022 19 2596 89 946 25 518 15 1272 25 1207 20 478 10 616 24

Ładowanie...

Ilu Polaków zaszczepionych?

W ciągu minionej doby wykonano w Polsce 60 748 szczepień. Łączna liczba szczepień wykonanych w kraju wynosi 4 086 863, w tym 1 445 170 to szczepienia drugą dawką.

Do tej pory zutylizowano 5632 dawek. W 4464 przypadkach odnotowano niepożądane odczyny poszczepienne.

Ładowanie...

Ładowanie...

Gwałtownie rośnie liczba pacjentów w szpitalach

W Polsce gwałtownie rośnie liczba pacjentów, którzy z powodu koronawirusa trafiają do szpitali . Obecnie hospitalizowanych jest 18 378 osób (wzrost o 273 w porównaniu do wtorku), a 1837 wymaga podłączania do respiratorów (wzrost o 65).

Ogółem w szpitalach dostępnych jest aktualnie 27 354 łóżka dla pacjentów z COVID-19 i 2702 respiratory.

Kwarantanną objętych jest 250 598 osób.

Ładowanie...

Ile wykonanych testów?

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin wykonano 68 383 testy na obecność koronawirusa, w tym 19 405 testów antygenowych.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców