Nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (44), wielkopolskiego (43), mazowieckiego (41), lubelskiego (39), dolnośląskiego (36), łódzkiego (34), małopolskiego (31), świętokrzyskiego (15), kujawsko-pomorskiego (14), podlaskiego (14), pomorskiego (14), lubuskiego (12), podkarpackiego (11), warmińsko-mazurskiego (10), opolskiego (9), zachodniopomorskiego (9).

6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarły 22 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 62 osoby.



Od początku pandemii w Polsce odnotowano 2 876 667 zakażeń i 74 447 zgonów zakażonych COVID-19. Wyzdrowiało 2 646 647 osób.



Tydzień temu, w czwartek 3 czerwca, odnotowano 572 przypadki, a zmarło 91 pacjentów.

Szczepienia w Polsce

W ciągu minionej doby wykonano w Polsce 485 674 szczepień. Łączna liczba szczepień wykonanych w kraju wynosi 23 240 142, w tym 8 930 085 to osoby w pełni zaszczepione.

Do tej pory zutylizowano 21 182 dawki szczepionki. W 10 536 przypadkach odnotowano niepożądane odczyny poszczepienne.

Ostatniej doby wykonano 53 235 testów. Na kwarantannie przebywa 59 658 osób.



Zajęte łóżka i respiratory

Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 2533 łóżka covidowe w szpitalach. To o 189 mniej niż dzień wcześniej. 364 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów - o 24 mniej niż w środę.

Ministerstwo podało jednocześnie, że w sumie jest dostępnych 14 488 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Liczba dostępnych respiratorów to z kolei 1502.

Luzowanie obostrzeń

W tym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski ma przedstawić dalszy plan luzowania obostrzeń w Polsce.



We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zmienione zostaną na pewno limity w kościołach.



- W wyniku dyskusji (z Episkopatem - red.) z ostatnich kilku dni podjęliśmy rzeczywiście decyzję, żeby - podobnie jak to jest w innych miejscach - te święte dla Polaków miejsca, jakim są kościoły także mogły być nawiedzane w większych grupach osób. Dlatego ta decyzja, która będzie obowiązywała od najbliższego tygodnia dotyczy właśnie również kościołów - zaznaczył szef rządu.



Dotychczasowe zmiany

W niedzielę w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów łagodzące szereg obostrzeń m.in. w prowadzeniu działalności, także gospodarczej. Będzie obowiązywać do 25 czerwca.



Rozporządzenie m.in. podnosi z 50 do 150 dopuszczalną liczbę uczestników imprez i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży. Limit ten nie obejmuje osób w pełni zaszczepionych. Z co najmniej 50 proc. do co najmniej 25 proc. spada obowiązkowa liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, które muszą pozostać wolne.



W kościołach i miejscach kultu nadal obowiązuje limit 1 osoba na 15 m kw.