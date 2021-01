W Nowy Rok Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 008 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa w kraju. Resort przekazał również, że zmarło kolejnych 400 osób. Liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 1 305 774, a przypadków śmiertelnych do 28 956.

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (1453), wielkopolskiego (1249), pomorskiego (1027), kujawsko-pomorskiego (967), zachodniopomorskiego (951), śląskiego (885), warmińsko-mazurskiego (825), łódzkiego (704), dolnośląskiego (647), lubelskiego (388), małopolskiego (388), lubuskiego (343), podlaskiego (307), podkarpackiego (261), świętokrzyskiego (192), opolskiego (179).



242 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarły 122 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 278 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 1 305 774, a zmarłych do 28 956.



Ile osób w szpitalach?

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 757 osób, u których potwierdzono zakażenie, a 1598 jest pod respiratorami - podało Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował także, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 34 741 łóżek i 3036 respiratorów.

W kraju pula wolnych łóżek - jak pokazują dane MZ - wynosi 17 984, a respiratorów - 1438.

Na kwarantannie są 164 643 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęte są 6183 osoby.

Wyzdrowiało dotąd 1 046 281 chorych na COVID-19.

Ile testów?

W ciągu doby, jak podaje resort zdrowia, wykonano ponad 46,7 tys. testów.



Koronawirus na świecie

Pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 odnotowano ponad rok temu, w grudniu 2019 roku, w mieście Wuhan w Chinach.

Według statystyk Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 83,1 mln ludzi na świecie, a ponad 1,81 mln zakażonych zmarło.

W krajach Unii Europejskiej 1 stycznia to szósty dzień szczepień przeciw COVID-19.

W Polsce do tej pory zaszczepiono 47,6 tys. osób.



