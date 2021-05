Mamy 1267 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, a z powodu współistnienia zakażenia z innymi schorzeniami zmarły 154 osoby. W porównaniu do wtorku odnotowano wzrost liczby zakażeń i zgonów.

Zdjęcie Ministerstwo podało dane o nowych zakażeniach / LUKASZ SOLSKI/East News / East News

Nowe przypadki pochodzą z województw: śląskiego (185), mazowieckiego (148), wielkopolskiego (148), dolnośląskiego (122), małopolskiego (100), łódzkiego (92), zachodniopomorskiego (74), lubelskiego (70), pomorskiego (70), kujawsko-pomorskiego (53), podlaskiego (40), opolskiego (35), świętokrzyskiego (33), warmińsko-mazurskiego (33), podkarpackiego (32), lubuskiego (22).



10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 154 osoby.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 32 8 100 26 185 33 35 5 122 16 22 3 148 12 33 3 92 20 148 45 53 6 40 9 33 8 70 1 74 7 70 7

Więcej zakażeń i zgonów niż wczoraj

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 2 868 450. Do tej pory zmarło 73 305 zakażonych osób.



We wtorek ministerstwo informowało o tysiącu nowych zakażeń. Zmarło 151 osób.

Dokładnie tydzień temu, 19 maja, ministerstwo poinformowało o 2344 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło wtedy 329 pacjentów.

Duży spadek liczby chorych w szpitalach

W szpitalach przebywa 6 295 chorych z COVID-19, a 925 z nich jest podłączonych do respiratorów - podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 24 684 łóżek i 2 624 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 77 tys. 5 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 630 581 zakażonych.

Ostatniej doby wykonano ponad 57,9 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym ponad 29,4 tys. testów antygenowych - podał resort.

Ministerstwo poinformowało, że łącznie przebadano dotąd 15 701 138 próbek pobranych od 15 340 290 osób.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 3 984 586 badań.

Ile szczepień wykonano?

Według danych ministerstwa, wykonano do tej pory 18 389 807 szczepień. Pierwszą dawkę przyjęło 12 960 092 osób, a drugą - 5 429 715. W pełni zaszczepionych jest 5 855 700 osób.



Dziennie wykonano 291 967 szczepień. Do tej pory odnotowano 9320 niepożądanych odczynów. Zutylizowano 17 357 dawek.

