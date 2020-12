- Był ładny spadek, ale to stanęło, bo ludzie "rozkręcają się" przed świętami - mówi wirusolog prof. Włodzimierz Gut, odnosząc się do liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ocenił, że rząd "nie ma wyboru" i musi wprowadzać nowe obostrzenia.

W najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 11 267 osób, zmarło natomiast 483 chorych.

- Sytuacja się ustabilizowała, był ładny spadek, ale to stanęło, bo ludzie "rozkręcają się" przed świętami - powiedział prof. Gut.

Odnosząc się nowych obostrzeń, które rząd zamierza wprowadzić od 28 grudnia do 17 stycznia, stwierdził: - Jak się zatrzymało na określonym poziomie, nie spada dalej, to co ma zrobić? Wirusolog zaznaczył, że "rząd nie ma wyboru".



- Mamy iść z powrotem do góry? Jeżeli pójdziemy, to będzie wzrost logarytmiczny. Jak mieliśmy przedtem sytuację wzrostu zachorowań z 1 tys. do 27 tys., to do ilu będziemy mieli z 10 tys.? - zastanawiał się prof. Gut.

Jak podkreślił wirusolog, "jeżeli chcemy mieć 'lepszą zabawę' w karnawale, to możemy olać wszystkie rozporządzenia".



Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i czasowy zakaz przemieszczania się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia.

