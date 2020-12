- Jesteśmy obecnie w lepszej sytuacji niż nasi sąsiedzi - Niemcy czy Litwini, którzy zaostrzają obostrzenia - bo w Polsce są spadki zakażeń — powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Dodał jednak, że będąc ministrem, również utrzymałby jeszcze obecni reżim sanitarny.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w poniedziałek po spotkaniu w BBN poświęconym narodowej strategii szczepień, że będzie rekomendował przedłużenie obecnie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią co najmniej do 17 stycznia, by uniknąć trzeciej fali koronawirusa.

- Nie lubię mówić o falach, bo my jesteśmy cały czas w trakcie pierwszej, ale zgadzam się, że wzrosty zakażeń są oczywiście możliwe. Na miejscu ministra zrobiłbym coś podobnego, trzymałbym reżim na podobnym do dzisiejszego poziomie do momentu szczepień i przynajmniej zaszczepienia najważniejszych grup ryzyka - podkreślił prof. Gut.

Wirusolog ocenił, że wzrosty i spadki wynikają z przestrzegania zasad lub nieprzestrzegania. Potwierdził słowa ministra w sprawie możliwych wzrostów z obserwowanej obecnie średniej dziennej nowych zakażeń na poziomie ok. 10 tys.

"Na to nie możemy sobie pozwolić"

- Gdyby znów zaczęły się wzrosty, to z 10 tysięcy szybko zrobi się 20, a potem 40 czy nawet 80 tysięcy. Na to nie możemy sobie pozwolić. Na szczęście jesteśmy w tej chwili w lepszej sytuacji niż nasi sąsiedzi - Niemcy czy Litwini, którzy zaostrzają obostrzenia, bo u nas spada liczba aktywnych przypadków, bo dziennie zdrowieje 20, a nawet 30 tysięcy osób, a nowych infekcji jest mniej. Musimy jednak nadal uważać - stwierdził prof. Gut.

Dodał, że jeżeli chcemy jednak odwrócić sytuację i mieć więcej nowych zakażeń niż ozdrowieńców, to swoim nieracjonalnym zachowaniem lub szybkim luzowaniem obostrzeń możemy do tego bardzo prosto doprowadzić.



- Szczepienia pomogą nam walczyć skutecznie z tą epidemią. Jeżeli zaszczepimy grupy ryzyka — będzie znacznie prościej decydować o obostrzeniach i otwieraniu kolejnych gałęzi gospodarki, a tak spacerujemy cały czas nad przepaścią - mówił prof. Gut.

