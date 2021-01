- To nie jest jeszcze czas na luzowanie obostrzeń - uważa prof. Andrzej Horban. Zdaniem głównego doradcy premiera ds. COVID-19 znoszenie ograniczeń powinno nastąpić po zaszczepieniu zdecydowanej większości osób powyżej 70. roku życia.

Prof. Hobran pytany w poniedziałek RMF FM, czy jest to już czas na luzowanie obostrzeń, odparł: "Jeszcze nie, aczkolwiek już żeśmy zaczęli".

- Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, bo cały nasz wysiłek przez rok czyniony, potężny, demolujący życie społeczne, może wziąć w łeb - dodał.

Doradca premiera ds. COVID-19 zwrócił uwagę, że mamy już szczepionkę, ale w niewystarczających ilościach, "przynajmniej dla najbardziej wrażliwej grupy". - Chodzi o to, żeby ochronić ludzi najstarszych, którzy mają największe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i śmierci - zaznaczał.

Horban, pytany o kolejność luzowania obostrzeń, powiedział, że najpierw powinniśmy otworzyć szkoły. Jego zdaniem jest to najbezpieczniejsze z punktu widzenia transmisji choroby wśród ludzi. - Jeżeli uda nam się zaszczepić zdecydowaną większość powyżej 70 plus, to mamy wszelkie powody do tego, żeby zdecydowanie ograniczać wszystkie restrykcje i obostrzenia - wskazał.

W poniedziałek w Polsce ruszyły szczepienia populacyjne przeciw COVID-19. Po tzw. grupie zero, w której byli m.in. medycy, dawkę szczepionki otrzymują seniorzy, na początek ci, którzy skończyli 70 lat.

