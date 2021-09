W środę resort zdrowia informował o 767 nowych przypadkach i 21 zgonach.

- Praktycznie wszystkie osoby, które trafiają z COVID-19 do szpitali, a niestety z dnia na dzień ich przybywa, to osoby, które się nie zaszczepiły. Ta czwarta fala to fala osób niezaszczepionych - mówił wczoraj wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radio 24.

- Ten wynik, jeśli chodzi o nowe zakażenia powinien być dla nas już nie żółtym światłem ostrzegawczym, ale czerwonym. Nowych przypadków codziennie bardzo przybywa - dodał.



- Szybciej zakażeń koronawirusem przybywa w trzech najsłabiej zaszczepionych województwach: lubelskim, podlaskim i podkarpackim - powiedział w środę rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Zaznaczył ponadto, że 90 proc. osób trafiających do szpitala z powodu COVID-19 to osoby niezaszczepione. - 90 proc. osób, których dotyka ten najtragiczniejszy skutek COVID-19, czyli zgon, to również są osoby niezaszczepione - dodał.

Łącznie od 4 marca 2020 roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 895 223 zakażeń. Zmarło 75 454 osób z COVID-19.