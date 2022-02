Koronawirus z Chin Omikron. Jak długo zarażamy innych? Objawy, leczenie Omikronu

Piotr Müller był w poniedziałek gościem programu Sedno Sprawy w Radiu Plus. Na antenie podał, że w Polsce odnotowano 9600 nowych przypadków koronawirusa.

- Jeżeli taka tendencja by się potwierdzała, to w marcu można by było mówić o pewnym luzowaniu obostrzeń - dodał rzecznik rządu.



- Liczę na to, że faktycznie w marcu będzie można pokazywać dobre decyzje, aczkolwiek jestem zawsze ostrożny, bo tak jak wiemy, koronawirus już nie raz potrafił niestety pokazać swoje czarne oblicze - przyznał rzecznik rządu.

Dopytywany, czy zmiany mogłyby objąć sposób czy częstotliwość raportowania, rzecznik rządu wskazał, że pozostanie ono, ale ewentualnie tygodniowe, tak jak ma to miejsce w niektórych krajach.

Koronawirus. Co dalej z obostrzeniami?

- Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jeżeli w najbliższych dniach będziemy nadal obserwowali spadkowy trend pandemii, to zakładamy, że do końca przyszłego tygodnia, po rekomendacjach przedstawionych przez ministra panu premierowi, zapewne zechcemy ogłosić to, co będzie miało miejsce w marcu i zapewne będzie to schodzenie z obostrzeń - mówił w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Zaznaczył, że nie należy spodziewać się zniesienia od 1 marca obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką.

- W maseczkach na razie jeszcze na pewno zostaniemy, ale z części obostrzeń będzie można zejść, zważywszy na to, że trend spadkowy jest w naszym kraju cały czas obserwowany - stwierdził Andrusiewicz.