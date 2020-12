Koronawirus w Polsce. Pierwszy pacjent w szpitalu tymczasowym w Katowicach

Starszy mężczyzna chory na COVID-19 trafił we wtorek (1 grudnia) do szpitala tymczasowego zorganizowanego w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. To pierwszy pacjent tej placówki, oddanej na potrzeby chorych w poniedziałek (30 listopada).

Informację o pierwszym pacjencie przekazała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Dodała, że zgodnie z zapowiedzią wojewody Jarosława Wieczorka rozpoczął się proces "odmrażania" miejsc przeznaczonych dotąd dla chorych na COVID-19 w zwykłych szpitalach dla pacjentów potrzebujących leczenia innych chorób.

- Wojewoda poinformował właśnie szpitale w Cieszynie, Jastrzębiu, Reptach i Orzeszu, które miały przygotować kolejne miejsca dla chorych z koronawirusem, że nie ma potrzeby ich tworzenia. W środę (2 grudnia) wojewoda weźmie udział w wideokonferencji z samorządowcami i dyrektorami szpitali, by omówić sytuację w związku ze stabilizacją sytuacji epidemicznej - powiedziała Kucharzewska.

Sytuacja w domach pomocy społecznej

Poprawiła się nieco sytuacja w domach pomocy społecznej (DPS-ach). W 43 domach chorują obecnie 372 osoby. Jeszcze w listopadzie liczba zakażonych pensjonariuszy DPS-ów sięgała tysiąca.

Z trudną sytuacją musi się obecnie mierzyć Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Piekarach Śląskich, gdzie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 80 proc. mieszkańców i kadry. Wojewoda skierował tam do pomocy tych samych ratowników, którzy pomagali wcześniej w trudnej sytuacji domów opieki w Czernichowie i Jaworznie. To lekarz, ratownicy i wolontariusze, w tym pięciu zakonników.

Najnowszy bilans z regionu

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o kolejnych 1084 przypadkach zakażenia koronawirusem w woj. śląskim.

W sumie od początku epidemii taką diagnozę usłyszało już 128 747 mieszkańców regionu.

