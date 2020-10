Jest 21 897 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawiurusem SARS-CoV-2 - podało w sobotę 31 października Ministerstwo Zdrowia. To dotychczasowy rekord. Jednocześnie resort powiadomił o śmierci 280 zakażonych osób. Łączny bilans koronawirusa w Polsce to 362 731 zakażonych i 5631 zgonów.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce / Leszek Szymański /PAP

Tak dużej liczby zakażeń jeszcze w Polsce nie było.



Reklama

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (3138), wielkopolskiego (2329), śląskiego (2274), małopolskiego (1707), łódzkiego (1700), lubelskiego (1559), kujawsko-pomorskiego (1461), podkarpackiego (1404), dolnośląskiego (1229), pomorskiego (1212), świętokrzyskiego (831), warmińsko-mazurskiego (737), zachodniopomorskiego (735), podlaskiego (612), lubuskiego (498), opolskiego (471).

Jak informuje ministerstwo, "z powodu COVID-19 zmarło 41 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 239 osób".

Koronawirus w Polsce 21582 400 43238 596 47754 892 10260 203 18950 331 6909 65 35580 582 11251 188 27485 409 51928 707 21714 173 8725 119 8753 95 20423 277 10776 89 17403 225

Tyle osób przebywa w szpitalach

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 144 osoby, u których potwierdzono zakażenie; 1305 jest podłączonych do respiratorów - podało Ministerstwo Zdrowia. W kraju jest 7880 wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz 502 respiratory.

MZ podaje, że dla pacjentów z COVID-19 są przygotowane łącznie 24 024 łóżka i 1807 respiratorów.



Na kwarantannie przebywa 504 tys. 706 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 48 tys. 928 osób.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzega, że świat - szczególnie półkula północna - znalazł się obecnie w krytycznym punkcie pandemii koronawirusa. Jak dodaje, "najbliższe miesiące będą bardzo trudne, a niektóre kraje znalazły się na niebezpiecznym torze".

Ładowanie...

Ładowanie...

- Wzywamy przywódców do podjęcia natychmiastowych działań, aby zapobiec dalszym niepotrzebnym zgonom, załamaniu się podstawowego systemu opieki zdrowotnej i ponownemu zamknięciu szkół - stwierdził Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ładowanie...

Ładowanie...

- Powtarzam dzisiaj to, co mówiłem w już lutym: to nie są ćwiczenia - podkreślił szef WHO.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców