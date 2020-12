Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 11 267 osób, zmarło 483 chorych – podało Ministerstwo Zdrowia. To oznacza, że łącznie od początku epidemii wykryto 1 194 110 przypadków COVID-19. Zmarło 25 254 chorych. Dotychczas wyzdrowiało 927 723 osób.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Omar Marques/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Jak długo potrwa jeszcze epidemia? Dokładnej odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie ma. Dr hab. Egbert Piasecki, ekspert z zakresu wirusologii z PAN, twierdzi, że "jeśli do września przyszłego roku zaszczepimy 20-30 proc. społeczeństwa, to możemy osiągnąć stan, w którym wirus przestanie być epidemicznym i stanie się endemicznym, czyli zachorowania będą występować, ale w sposób ograniczony.



- Dobrze byłoby, żeby do września przyszłego roku, czyli przed początkiem następnego sezonu jesienno-zimowego, zaszczepić przynajmniej 20-30 proc. społeczeństwa. Wtedy, zakładając, że 50 proc. przejdzie zakażenie, a 30 proc. zaszczepimy, będziemy mogli mówić, że osiągnęliśmy poziom odporności populacyjnej, czyli stan, w którym wirus przestaje się swobodnie rozprzestrzenia - mówi ekspert.

