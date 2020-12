Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 9105 osób, zmarło 449 chorych – podało we wtorek (1 grudnia) Ministerstwo Zdrowia. To oznacza, że łącznie od początku epidemii wykryto 999 924 przypadków COVID-19. Zmarło 17 599 chorych. Dotychczas wyzdrowiało 597 589 osób.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Wojciech Stróżyk /Reporter

Nowe przypadki dotyczą województw: kujawsko-pomorskiego (1214), śląskiego (1084), wielkopolskiego (796), mazowieckiego (765), dolnośląskiego (717), łódzkiego (615), lubelskiego (547), warmińsko-mazurskiego (534), małopolskiego (486), zachodniopomorskiego (461), pomorskiego (443), opolskiego (361), podkarpackiego (346), świętokrzyskiego (264), podlaskiego (216), lubuskiego (187).

Jak podało ministerstwo, "69 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną".



Z powodu COVID-19 zmarło 68 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 381 osób.

Koronawirus w Polsce 346 20 486 67 1084 39 361 20 717 57 187 4 796 17 264 6 615 21 765 16 1214 40 216 5 534 36 443 57 461 8 547 36

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 21 tys. 351 osób, u których potwierdzono zakażenie, 2 tys. 32 chorych podłączonych jest do respiratorów - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

W poniedziałek było to odpowiednio: 21 tys. 504 chorych w szpitalach, z tego 2 tys. 118 korzystało z respiratorów.

MZ podaje, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest łącznie 39 tys. 732 łóżek i 3 tys. 103 respiratory. W szpitalach przebywa obecnie 21 tys. 351 zakażonych, z tego 2 tys. 32 chorych jest pod respiratorem.

W skali kraju pula wolnych łóżek - według danych MZ - wynosi więc 18 tys. 381, a respiratorów - 1071.

Ile osób w kwarantannie?

Resort przekazał też we wtorek, że w kwarantannie przebywa 262 tys. 959 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęte jest 11 tys. 305 osób.



Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 597 tys. 589 zakażonych osób.

Najnowsze informacje, podane przez telewizję CNN, wskazują, że na początku rozprzestrzeniania się koronawirusa w Chinach regionalne władze sanitarne zbagatelizowały zagrożenie. Stacja opiera się na dokumentach, które wyciekły z Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom (CDC) w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.

"W raporcie oznaczonym 'dokument wewnętrzny, prosimy o zachowanie poufności', lokalne władze sanitarne w prowincji Hubei, gdzie wykryto koronawirusa po raz pierwszy, podają 10 lutego o potwierdzeniu łącznie 5918 nowych przypadków. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż przekazana oficjalnie liczba" - podkreśla amerykańska telewizja, zwracając uwagę na liczne rozbieżności w tym, co w istocie się działo, a co zostało ujawnione opinii publicznej.

Przypomnijmy, pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został odnotowany na początku marca.

