Koronawirus w Polsce. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Oprac.: Wiktor Kazanecki Koronawirus w Polsce

O 4321 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformował w czwartek resort zdrowia. To mniej infekcji niż przed tygodniem - odnotowano ich wtedy 4481. Wiadomo też o 20 kolejnych zgonach osób chorych na COVID-19 - to tyle samo, co w raporcie z 4 sierpnia.

Zdjęcie Dezynfekcja karetki po przewozie pacjenta covidowego / Wojciech Strozyk/ / Reporter