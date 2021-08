Nowe infekcje koronawirusem pochodzą ze wszystkich województw: wielkopolskiego (26), mazowieckiego (20), dolnośląskiego (15), pomorskiego (13), łódzkiego (7), podkarpackiego (7), śląskiego (7), lubuskiego (5), kujawsko-pomorskiego (4), małopolskiego (4), wielkopolskiego (26), mazowieckiego (20), dolnośląskiego (15), pomorskiego (13), łódzkiego (7), podkarpackiego (7), śląskiego (7), lubuskiego (5), kujawsko-pomorskiego (4) i małopolskiego (4).

Trzy zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Koronawirus. Jaka liczba zajętych łóżek i respiratorów?

Poniedziałkowe dane oznaczają, że łączna liczba wszystkich przypadków SARS-CoV-2 w Polsce zwiększyła się do 2 885 333, natomiast zgonów - do 75 299. Do tej pory wyzdrowiało 2 665 441 pacjentów, w tym 174 ostatniej doby.



Dla zakażonych przygotowano 6 038 łóżek, z czego 317 jest zajętych. Wsparcia respiratora wymaga 49 pacjentów, a takich maszyn dla zainfekowanych koronawirusem jest 580.



Ponad 18 milionów osób w pełni zaszczepionych

Na kwarantannie przebywają 62 393 osoby. W ciągu ostatnich 24 godzin wykonano 25 512 testów na obecność koronawirusa.

W naszym kraju wykonano w sumie 35 430 974 szczepień przeciw koronawirusowi, z czego 18 452 ostatniej doby. Drugą dawkę podano w Polsce 16 588 674 razy. W pełni zaszczepionych jest 18 173 552 osób.



