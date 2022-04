Koronawirus w Polsce. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Mamy 2 103 (w tym 190 ponownych zakażeń) potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (460), dolnośląskiego (197), małopolskiego (167), śląskiego (163), lubelskiego (152), wielkopolskiego (143), zachodniopomorskiego (115), łódzkiego (112), pomorskiego (110), kujawsko-pomorskiego (91), podkarpackiego (84), świętokrzyskiego (69), lubuskiego (68), opolskiego (51), podlaskiego (38), warmińsko-mazurskiego (36).

Reklama

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 84 2 167 10 163 6 51 197 6 68 1 143 18 69 5 112 12 460 14 91 5 38 4 36 1 110 8 115 3 152 1

Ładowanie...

47 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ładowanie...

Ładowanie...

28 osób zmarło z powodu COVID-19, 68 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 5 969 071. Zmarły 115 343 osoby.

COVID-19 - ile osób jest zaszczepionych?

Minionej doby wykonano 15 971 szczepień przeciwko COVID-19.

Ładowanie...

Łącznie wykonano 53 962 231 szczepień.

Ładowanie...

Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 359 629.

Ministerstwo Zdrowia zmienia sposób prezentowania danych o epidemii

Ministerstwo Zdrowia zmieni sposób prezentowania informacji o epidemii. Od soboty codzienne raporty będą zawierały mniej danych - przekazał rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

- Już od soboty nasze raporty będą zawierać trochę mniej danych. Nie ma już przecież instytucji kwarantanny. Ostatnie osoby wychodzą z kwarantanny nałożonej do minionej niedzieli. Od piątku nie można wykonać testu inaczej jak na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, więc utrzymywanie pozycji zleceń z POZ przestaje mieć sens. Z racji tego, że testy w POZ to będą wyłącznie testy antygenowe nie ma powodu, by utrzymywać w raportach podział na testy genowe i antygenowe - powiedział Andrusiewicz.

- Od piątku przestały też funkcjonować oddziały i szpitale covidowe, więc nie będzie bieżących raportów o zajętych łóżkach covidowych, bo ich po prostu już nie ma. Raz w tygodniu poinformujemy jednak, ilu mamy pacjentów z COVID-19 w szpitalach - dodał.