Nieprzewidziany efekt uboczny pandemii to między innymi przybieranie na wadze. Średnio przytyliśmy już dwa kilogramy. Dlatego każdemu, kto regularnie ćwiczył najbardziej doskwiera brak dostępu do profesjonalnego sprzętu. Co wobec tego z tymi siłowniami? Są otwarte są czy zamknięte? Oglądaj "Raport" we wtorek w Polsat News o 20.50.

Siłownie, choć oficjalnie pozostają zamknięte, to okazuje się, że niektóre kluby fitness są otwarte. I to zgodnie z prawem. Jak to możliwe? Reporter "Raportu" Cyprian Jopek sprawdził, na jakiej zasadzie funkcjonuje i radzi sobie dziś ta branża.

