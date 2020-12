We wtorek (8 grudnia) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 8312 nowych, potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2. Jednocześnie resort zawiadomił o śmierci kolejnych 411 zakażonych. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 16 399 osób.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /GRZEGORZ DEMBINSKI/POLSKA PRESS /Gallo Images Poland

Nowe przypadki dotyczą województw: małopolskiego (1072), mazowieckiego (960), śląskiego (852), kujawsko-pomorskiego (690), wielkopolskiego (580), dolnośląskiego (566), łódzkiego (563), warmińsko-mazurskiego (528), pomorskiego (515), zachodniopomorskiego (486), lubelskiego (416), podkarpackiego (204), podlaskiego (193), świętokrzyskiego (182), lubuskiego (174), opolskiego (140). 191 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Łączna liczba wykrytych w Polsce przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła tym samym do 1 076 180, a zgonów do 20 592. W kraju wyzdrowiało dotąd 738 845, z czego w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 16 399 osób. Liczba aktywnych przypadków zakażenia wynosi 316 743.



Reklama

W jednym z województw odnotowano drastyczny wzrost liczby zgonów. W Małopolsce w poniedziałek (7 grudnia) nie odnotowano żadnego zgonu osoby zakażonej. Natomiast we wtorek (8 grudnia) poinformowano o śmierci 50 osób.



Ładowanie...

Ładowanie...

Ładowanie...

Testy

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby wykonano 30 141 testów, z czego 16 198 to testy antygenowe.



Zajęte łóżka i respiratory

Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest obecnie 19 917 osób. 1835 pacjentów podłączonych jest do respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 237 786 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 12 050 osób.

Prawie rok od wybuchu pandemii

Od początku pandemii na świecie potwierdzono już ponad 66 mln przypadków zakażenia koronawirusem oraz ponad 1 500 000 zgonów.

Ładowanie...

Koronawirus w Polsce 204 21 1072 50 852 64 140 18 566 37 174 15 580 21 182 8 563 35 960 38 690 19 193 2 528 27 515 23 486 16 416 17

Najwięcej zakażeń i zgonów odnotowano w USA, Brazylii i Indiach.

Pandemia koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 r. w chińskim mieście Wuhan. Pierwszy przypadek SARS-CoV-2 w Polsce został odnotowany na początku marca.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach