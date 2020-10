W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 20 156 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawiurusem SARS-CoV-2. Jednocześnie resort zawiadomił o śmierci 301 zakażonych osób. To najwyższy dobowy przyrost liczby nowych przypadków i liczby zgonów od początku pandemii.

Łączny bilans koronawirusa w Polsce to 319 205 zakażonych i 5149 zgonów.



Nowe zakażenia dotyczą województw: wielkopolskiego (2633), mazowieckiego (2255), śląskiego (1994), małopolskiego (1927), łódzkiego (1794), lubelskiego (1700), kujawsko-pomorskiego (1403), podkarpackiego (1306), pomorskiego (953), podlaskiego (858), dolnośląskiego (857), świętokrzyskiego (599), zachodniopomorskiego (549), warmińsko-mazurskiego (525), opolskiego (482), lubuskiego (321).



Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło 46 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 255 osób.

Dzień wcześniej, 28 października, odnotowano 18 820 nowych przypadków oraz 236 zgonów zakażonych osób.

Zajęte łóżka i respiratory

W kraju, według stanu na 29 października, chorzy na COVID-19 zajmują 14 631 łóżek szpitalnych, co oznacza wzrost liczby zajętych łóżek o 700 w stosunku do poprzedniej doby. Chorzy korzystają z 1203 respiratorów, co oznacza wzrost zapotrzebowania o 53 w stosunku do poprzedniej doby.

Liczba wykonanych testów

W ciągu ostatniej doby wykonanych zostało ponad 67,8 testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.



Ilu Polaków przebywa na kwarantannie?

Według stanu na 29 października liczba osób objętych kwarantanną wynosi 489 079, a liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 48 977.

Punkt krytyczny

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzega, że świat - szczególnie półkula północna - znalazł się obecnie w krytycznym punkcie pandemii koronawirusa. Jak dodaje, "najbliższe miesiące będą bardzo trudne, a niektóre kraje znalazły się na niebezpiecznym torze".

- Wzywamy przywódców do podjęcia natychmiastowych działań, aby zapobiec dalszym niepotrzebnym zgonom, załamaniu się podstawowego systemu opieki zdrowotnej i ponownemu zamknięciu szkół - stwierdził Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Powtarzam dzisiaj to, co mówiłem w już lutym: to nie są ćwiczenia - podkreślił szef WHO.

