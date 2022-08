Według najnowszych informacji Ministerstwa Zdrowia potwierdzono 599 zakażeń koronawirusem, w tym 61 to ponowne zachorowania. Cztery osoby wyzdrowiały. Dziś, 8 sierpnia, nie odnotowano żadnych zgonów.

Pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 wykryto w Polsce 4 marca 2020 roku. Od tego czasu potwierdzono 6 094 868 przypadków, z czego 101 937 to ponowne zakażenia. Zmarły 116 660 osoby. Wyzdrowiało 5 335 873 pacjentów, u których wykryto Covid-19.

Waldemar Kraska: Widzimy tendencję spadkową

- Jeżeli popatrzymy na statystyki i także otoczenie naszego kraju, czyli kraje Europy zachodniej, ale także Czechy, Słowację, wszędzie widzimy w tej chwili tendencję spadkową, czyli ta fala letnia koronawirusa, już jest zdecydowanie słabsza. Myślę, że u nas także ten tydzień będzie tym tygodniem, kiedy może jeszcze będą dość wysokie wyniki, ale chyba jesteśmy już na szczycie zachorowań - wskazał w poniedziałek na antenie TVP1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Podał, że hospitalizowanych jest ponad 2,5 tys. osób chorych na Covid-19. - To są osoby nie tylko z koronawirusem (...). Najczęściej trafiają z innymi schorzeniami i przy okazji, kiedy wykonany jest test stwierdzamy, że jest u nich koronawirus, który najczęściej nie daje jakiś takich objawów, które mieliśmy w poprzednich falach - powiedział.

Szczepienie przeciw Covid-19. Kolejna dawka przypominająca

Wiceminister przypomniał też, że od 22 lipca możliwe jest zapisywanie się na szczepienie przeciw Covid-19 drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 60. roku życia.

- Na dzień dzisiejszy jest zapisanych 910 tys. osób, ponad 580 tys. przyjęło już te drugą dawkę. To są bardzo ważne liczby, ponieważ to jest grupa największego ryzyka, osoby, które najczęściej mają obniżoną odporność, mają wielochorobowość, to są osoby, które najczęściej przegrywają walkę z COVID-19. 93 proc. osób, które zmarły to właśnie osoby z tej grupy - poinformował. - Dlatego apelujemy, by się zaczepić - dodał.

Kraska wskazał też, że prawdopodobnie na początku września pojawi się nowa szczepionka - szczepionka zmodyfikowana, celowana w wariant koronawirusa - omikron. - Warto okres wakacyjny wykorzystać, aby przygotować się na jesień, bo eksperci wszyscy podkreślają, że jakiś wzrost, kolejna fala, na jesieni się pojawi - zaznaczył.