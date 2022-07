Koronawirus z Chin W Wuhan zamknięto całą dzielnicę z powodu czterech zakażeń. Bezobjawowych

Z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że na 3514 zakażeń odnotowanych minionej doby, 551 było ponownych, 2963 to nowe zakażenia. Wśród 12 osób, które zmarły z powodu COVID-19, sześć miało choroby współistniejące. Wykonano też 10 671 testów pod kątem koronawirusa. Jedna osoba przebywa na kwarantannie.



Pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 wykryto w Polsce 4 marca 2020 roku. Od tego czasu potwierdzono 6 061 946 przypadków, z czego 96 616 to ponowne zakażenia. Zmarły 116 547 osoby. Wyzdrowiało 5 335 826 pacjentów, u których wykryto COVID-19.

Reklama

Od 16 maja obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 r. stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.

Koronawirus w Polsce. Ile osób zaszczepionych?

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 54 818 028 szczepionek - poinformowano w czwartek na stronach rządowych.

W Polsce stosowane są szczepionki dwudawkowe firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Novavax oraz jednodawkowa Johnson & Johnson.

Zgodnie z opublikowanymi w czwartek danymi dzienna liczba szczepień wyniosła 46 922.

W pełni zaszczepionych jest w Polsce 22 525 717 osób. Podano 12 138 927 dawek przypominających.

Od początku pandemii zgłoszono 18 611 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Profesor Gut o COVID-19: Może spowodować zmniejszenie mózgu

COVID-19 potrafi zaatakować przede wszystkim naczynia w mózgu i to będzie powodowało pewne zmiany. Na przykład zaobserwowano, jako późne powikłanie po COVID-19, zmniejszenie ogólne mózgów - stwierdził wirusolog, prof. Włodzimierz Gut.

Zobacz też: COVID-19. Powikłania. Prof. Gut: Może spowodować zmniejszenie mózgu

Pytany o szczepienia przeciwko koronawirusowi odpowiedział, że szczepienia przygotowują na zakażenie, ale nie chronią przed samym zakażeniem ani przebyciem choroby. - Przed zakażeniem chronią wszystkie działania uniemożliwiające przejście z osobnika do osobnika - dodał.

- Aktualna ruchliwość społeczna, która odpowiada liczbie kontaktów międzyludzkich, jest wyższa, niż była przed wystąpieniem w ogóle covida. To jest zrozumiałe, bo ludzie są zmęczeni izolacją - mówił. -Powinniśmy nauczyć się reagować w sposób racjonalny na to, co nas otacza. Dużo nam do tego brakuje - stwierdził.