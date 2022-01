Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby w Polsce zmarło łącznie 25 osób. "Z powodu COVID-19 zmarło siedem osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 18 osób" - podkreślił resort zdrowia.



Z kolei tydzień temu - w niedzielę 16 stycznia - Ministerstwo Zdrowia informowało o 14 667 zakażeniach koronawirusem. Zmarło wówczas 35 osób.



Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Najnowsze przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z województw: mazowieckiego (5781), śląskiego (5526), małopolskiego (3362), pomorskiego (2907), dolnośląskiego (2746), wielkopolskiego (2445), podkarpackiego (2001), łódzkiego (1889), lubelskiego (1507), zachodniopomorskiego (1208), kujawsko-pomorskiego (1148), opolskiego (1036), warmińsko-mazurskiego (781), lubuskiego (581), świętokrzyskiego (529), podlaskiego (453).



Jak przekazał resort zdrowia, "188 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną".

Od początku epidemii koronawirusa w Polsce odnotowano 4 518 218 zakażeń. Zmarło 103 844 Polaków. Wyzdrowiało 3 848 805 zakażonych.

Koronawirus w Polsce. Zajęte łóżka i respiratory

W komunikacie z godziny 10 resort zdrowia przekazał także dane dotyczące sytuacji w szpitalach. Z powodu zakażenia koronawirusem w placówkach medycznych przebywa obecnie 13 491 osób - to o 13 mniej niż w sobotę 22 stycznia. Leczenia pod respiratorem wymaga 1239 pacjentów (-35).



Na zakażonych koronawirusem przygotowano łącznie 30 107 łóżek covidowych oraz 2726 respiratorów.



Według informacji resortu zdrowia na kwarantannie z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem przebywa obecnie 825 308 osób.



Koronawirus w Polsce. Szczepienia w kraju

W Polsce wykonano dotąd 50 630 585 szczepień przeciwko koronawirusowi. Tylko ostatniej doby wykonano 126 051 iniekcji.



W pełni zaszczepionych jest 21 570 109 osób. Dawkę przypominająca przyjęło 9 326 462 Polaków.



Tylko ostatniej doby w Polsce wykonano 111,2 tys. testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. 39 144 testy dały wynik pozytywny.



"W wyniku sekwencjonowania genomu wirusa w Polsce wykryte zostały już 2232 przypadki koronawirusa w wersji Omikron, co stanowi 35 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek" - dodaje resort zdrowia.



Koronawirus w Polsce. Piąta fala zakażeń

W sobotę resort zdrowia przekazał informacje o kolejnym - drugi z rzędu - rekordzie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce . Obecność koronawirusa potwierdzono u ponad 40 tys. osób. Zmarło 193 zakażonych. Z raportu wynikało również, że wykonano około 150 tys. testów, co potwierdził w komunikacie minister zdrowia Adam Niedzielski.



"Dziś blisko 41 tys. nowych zakażeń przy 151 tys. wykonanych testów - w tym 100 tys. PCR. Zlecenia na testy rosły w każdym kolejnym dniu mijającego tygodnia - do tej pory zawsze poniedziałkowe zlecenia były największe w tygodniu. W przyszłym tygodniu z całą pewnością kolejne wzrosty" - napisał na Twitterze polityk.



Do sytuacji epidemicznej w Polsce odniósł się w piątek premier Mateusz Morawiecki. - Piąta fala stała się faktem. Ale ona różni się trochę od poprzednich. Mamy do czynienia z wirusem Omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe warianty - mówił szef rządu.