Wcześniej środowy bilans zakażeń ujawnił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. - Zbliżamy się do 900 przypadków. Dzisiaj będzie około 880 - to o wiele więcej niż było kilka tygodni temu, ale od dwóch dni widzimy, że dynamika wzrostu jest nieco mniejsza. To potwierdza tezę, że te liczby, które teraz obserwujemy, są bardziej realne niż podczas wakacji, kiedy testowanie nie miało tak powszechnego charakteru - powiedział na konferencji prasowej.

Nowe zakażenia dotyczą województw: lubelskiego (152), mazowieckiego (146), łódzkiego (77), zachodniopomorskiego (61), małopolskiego (57), śląskiego (53), podlaskiego (52), wielkopolskiego (51), dolnośląskiego (49), podkarpackiego (47), warmińsko-mazurskiego (43), pomorskiego (40), kujawsko-pomorskiego (16), opolskiego (12), lubuskiego (11), świętokrzyskiego (6).



Dziewięć zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Nie żyje kolejnych 20 osób zakażonych SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



W sumie od początku pandemia liczba zakażonych koronawirusem wynosi 2 899 888, z czego 75 523 osób zmarło. SARS-CoV-2 pokonało 2 659 840 zakażonych.



Przybywa hospitalizowanych, to głównie niezaszczepieni

W szpitalach przebywa obecnie 1179 pacjentów z COVID-19, z czego 124 pod respiratorami. Liczby te wzrosły o kolejno 356 i 33 w ciągu tygodnia. 15 września informowano o 823 chorych z SARS-CoV-2 w szpitalach i 91 zajętych respiratorach. - 99,1 proc. nowych zakażeń to są ludzie niezaszczepieni - mówił minister zdrowia. Zobrazował to we wtorek danymi z Łańcuta. - Na 50 pacjentów zakażonych koronawirusem leżących w szpitalu w Łańcucie 49 to osoby niezaszczepione - powiedział podczas wizyty na Podkarpaciu.

MZ poinformowało, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest obecnie 6214 łóżek i 608 respiratorów.



Resort zdrowia od dawna wskazuje, że nie liczba nowych zakażeń jest głównym wskaźnikiem rozwoju epidemii, a liczba hospitalizacji i pacjentów, którzy znajdują się w najcięższym stanie i korzystają ze wspomagania oddychania. - To nie liczba nowych zachorowań jest najważniejsza, ale najważniejszym wskaźnikiem jest liczba zajętych łóżek i liczba zajętych respiratorów - mówił we wrześniu 2020 r. Adam Niedzielski.



Na kwarantannie przebywa 85 170 osób.

Minionej doby wykonano 42 300 testów na obecność SARS-CoV-2.

Szczepienia

W Polsce wykonano w sumie 37 007 048 szczepień przeciw COVID-19, z czego 26 371 ostatniej doby. W pełni zaszczepionych jest 19 278 324 osób.



Wybrane grupy mogą przyjmować trzecią dawkę szczepionki. Od początku września są to osoby z obniżona odpornością, a od 24 września - jak poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska - dawkę przypominającą będą mogły przyjąć osoby powyżej 50 roku życia oraz medycy.



Skierowania na szczepienie pojawią się automatycznie 24 września w internetowym koncie pacjenta uprawnionego do przyjęcia trzeciej dawki. W grupie pracowników służby zdrowia, którzy mogą przyjąć trzecią porcję szczepionki, są wszyscy ci, którzy znaleźli się uprzednio w tzw. "grupie zero". Skierowanie na szczepienie trzecią dawką może wystawić także lekarz. więcej na ten temat TUTAJ .

Koronawirus na świecie

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 230 mln ludzi na świecie, a około 4,71 mln zainfekowanych zmarło. Wykonano ponad 5,9 mld szczepień przeciw COVID-19.

