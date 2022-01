Tydzień wcześniej 6 stycznia notowano 16 tys. 576 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierć 646 osób z COVID-19.



Nowe zakażenia z raportu 13 stycznia dotyczą województw: mazowieckiego (2909), małopolskiego (2507), śląskiego (2046), dolnośląskiego (1389), wielkopolskiego (1247), pomorskiego (1114), podkarpackiego (941), lubelskiego (748), łódzkiego (744), kujawsko-pomorskiego (656), zachodniopomorskiego (559), opolskiego (474), warmińsko-mazurskiego (432), lubuskiego (362), świętokrzyskiego (348), podlaskiego (280).

122 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Kolejnych 481 chorych z COVID-19 nie żyje. Z powodu COVID-19 zmarło 138 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 343 osoby.

Reklama

Ładowanie...

Ładowanie...

W sumie od początku epidemii w Polsce potwierdzono 4 265 433 zakażeń SARS-CoV-2, z czego 101 419 zmarły. Wyzdrowiało dotąd 3 751 459 zakażonych.



Hospitalizacje i respiratory

W szpitalach przebywa 16 307 pacjentów z COVID-19, w tym 1654 chorych jest podłączonych do respiratorów - podało Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 783 łóżka i 2786 respiratorów.

Ładowanie...

Kwarantanna

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 202 367 osób.

Szczepienia

Jak dotąd w Polsce wykonano 48 893 428 szczepień przeciw COVID-19, z czego 236 031 minionej doby. 21 371 753 osób jest w pełni zaszczepionych. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 21 946 463 osób, a dawkę przypominającą - 8 005 749.



Ładowanie...

Ładowanie...

Koronawirus w Polsce. "Całkowitych lockdownów nie będzie"

Rząd chce walczyć z zakażeniami koronawirusem poprzez ostrzejszą weryfikację obecnych obostrzeń covidowych. - Kontrole Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności teraz, w okresie ferii, będą weryfikowały obostrzenia w kurortach turystycznych - zapowiedział w środę w dogrywce "Gościa Wydarzeń" w Interii rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był też pytany o kwestię ewentualnego lockdownu w przypadku zwiększenia liczby zakażeń. - Zakładamy, że całkowitych lockdownów, tak jak to było rozumiane ponad rok temu, nie będzie. Jeżeli byłby tak daleko idący lockdown to osoby zaszczepione nie byłyby do tego liczone - zapewnił polityk.

Omikron uderzy błyskawicznie

Według specjalistów z dwóch zespołów zajmujących się prognozowaniem rozwoju pandemii dla Ministerstwa Zdrowia uderzenie fali wywołanej przez wariant Omikron będzie błyskawiczne i zaleje całe społeczeństwo. Z ich modeli wynika, że czeka nas ogromna zwyżka i rekord zakażeń, jakiego dotąd w Polsce nie zarejestrowano. Dzienne liczby nowych przypadków mogą sięgać nawet 150 tys. Realna liczba zakażeń, nazywana potocznie "szarą strefą", będzie znacznie wyższa. - W szczycie może się zakażać dziennie nawet 800 tys. osób - powiedział Interii dr Franciszek Rakowski z UW.



Jednocześnie lekarze zauważają, że kolejna fala epidemii COVID-19 może nałożyć się na epidemię grypy. Już teraz medycy mają do czynienia z jednoczesnymi zakażeniami SARS-CoV-2 i wirusem grypy, nazywanymi fluroną. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ .

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 941 10 2507 51 2046 78 474 6 1389 29 362 17 1247 37 348 14 744 23 2909 70 656 21 280 8 432 14 1114 48 559 26 748 29