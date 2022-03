​Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Raport z 3 marca

Oprac.: Krystyna Opozda Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane dotyczące pandemii. Wynika z nich, że minionej doby odnotowano 14 068 przypadków koronawirusa i 266 zgonów. To spadek tydzień do tygodnia, kiedy to MZ informowało o ponad 18 tys. zakażeń.

Zdjęcie Służby medyczne podczas walki z pandemią / Mateusz Wlodarczyk / Agencja FORUM