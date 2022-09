Według najnowszych informacji Ministerstwa Zdrowia potwierdzono 26 736 zakażeń koronawirusem, w tym 5 205 to ponowne zachorowania. Z powodu COVID-19 zmarło 36 osób. Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 82 osoby.

Nowe zakażenia za okres od 22 do 28 września dotyczą województw: mazowieckiego (3259), śląskiego (2356), lubelskiego (1624), wielkopolskiego (1617), małopolskiego (1486), łódzkiego (1455), kujawsko-pomorskiego (1151), pomorskiego (1078), dolnośląskiego (1063), podkarpackiego (894), warmińsko-mazurskiego (844), podlaskiego (784), świętokrzyskiego (737), zachodniopomorskiego (718), opolskiego (446), lubuskiego (440).

6 784 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W zeszłym tygodniu poinformowano o 31 425 zakażeniach koronawirusem, w tym 6 457 ponownych. W okresie od 15 do 21 września z powodu COVID-19 zmarły 93 osoby, z czego 64 z chorobami współistniejącymi.

Nowa kampania dot. szczepień

Ruszy nowa kampania społeczna dotycząca szczepień przeciw COVID-19. W środę 28 września minister zdrowia Adam Niedzielski ma przedstawić szczegóły na konferencji prasowej. Jak podkreślił, ma być ona skierowana do osób niezdecydowanych.



Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 2020 roku. Od tego czasu podano 56 642 574 szczepionki. Jak wynika z wtorkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w pełni zaszczepionych jest 22 559 090 osób. Podano 13 926 845 dawek przypominających.

- To nie jest taka kampania zbudowana ad hoc, tylko jest to kampania, która wynika z ostatnich kilku miesięcy, kiedy były prowadzone badania na grupach fokusowych - właśnie wśród osób, które mają wątpliwości, które wahają się. Do nich będziemy chcieli skierować i kampanię, ale też takie bardzo rzeczowe, profesjonalne, obiektywne rozwiązanie w postaci odpowiedzi na wszelkie pytania, które budzą wątpliwości. Będzie specjalny serwis - mówił Niedzielski podczas konferencji prasowej w Ciechocinku 21 września.