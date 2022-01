Rzecznik rządu Piotr Müller był gościem programu "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. Po zakończeniu programu stacja poinformowała o najnowszych danych dotyczących liczby zakażeń koronawirusem. Informację miał poza anteną przekazać polityk.





Koronawirus w Polsce. Müller podal najnowsze dane

- Mamy 16 878 nowych zakażeń i 481 zgonów osób chorujących na COVID-19 - przekazał Piotr Müller.

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia informowało o 16 576 zakażeniach koronawirusem. Zmarło wówczas 646 osób. To nieznaczny wzrost liczby nowych przypadków tydzień do tygodnia o 302 zakażenia.

Koronawirus w Polsce. Ponad 100 tys. zgonów

We wtorek resort zdrowia przekazał, że liczba zgonów w wyniku zakażenia SARS-COV-2 od początku pandemii przekroczyła 100 tys. osób.

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa infekcje koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 310,8 mln ludzi na świecie, a ponad 5,49 mln zainfekowanych zmarło. Wykonano ponad 9,46 mld szczepień przeciw COVID-19.



O tym, jak rząd planuje walczyć z pandemią koronawirusa Piotr Müller mówił w środę w "Gościu Wydarzeń". - Kontrole Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności teraz, w okresie ferii, będą weryfikowały obostrzenia w kurortach turystycznych - zaznaczył rzecznik rządu.

Polityk był pytany też o ewentualny lockdown. - Zakładamy, że całkowitych lockdownów, tak jak to było rozumiane ponad rok temu, nie będzie . Jeżeli byłby tak daleko idący lockdown to osoby zaszczepione nie byłyby do tego liczone - podkreślił.