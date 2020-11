Szczepionki przeciwko grypie i pneumokokom, insuliny i punkty poboru gazów medycznych i dozowniki do tlenu – m.in. takie produkty Ministerstwo Zdrowia umieściło w najnowszym wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności. Pozycje z tej listy nie mogą być wywożone za granicę.

Zdjęcie Farmaceutka w Krakowie /Beata Zawrzel /Reporter

Na wykazie opublikowanym przez resort zdrowia znalazło się 325 produktów - leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Na poprzedniej wrześniowej liście znajdowało się 306 pozycji.

Na nowej liście umieszczono punkty poboru gazów medycznych, dozownik do tlenu i reduktory (montowane do butli tlenowych).

W wykazie po raz kolejny znalazły się szczepionki przeciwko grypie Influvac Tetra i VaxigripTetra (obie to zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce) oraz Fluenz Tetra (aerozol do nosa, zawiesina). Zakazem wywozu objęto również szczepionkę przeciw pneumokokom Prevenar 13 (sacharydowa, skoniugowana, adsorbowana, 13-walentna; w postaci zawiesiny do wstrzykiwań).

Na liście są też insuliny m.in. Actrapid Penfill, Apidra, Fiasp, Liprolog i leki przeciwzakrzepowe np. Clexane i Fragmin.

Leki, wyroby i środki żywieniowe z tzw. listy antywywozowej nie mogą być wywożone za granicę. Lista jest jednym z narzędzi, które mają ograniczać niekontrolowany wywóz leków z Polski.