We wtorek (24 listopada) dzienny bilans zakażeń w kraju wzrósł o 10 139 przypadków. Do sumy wszystkich dotychczasowych zakażeń dodano też ponad 22 tys. "zagubionych" przypadków, które nie zostały wcześniej włączone do codziennie podawanych statystyk m.in. z powodu opóźnień w przekazywaniu wyników do inspekcji sanitarnej przez laboratoria.

Zdjęcie We wtorek brakujące przypadki koronawirusa zostały włączone do ogólnej liczby dodatnich wyników /Wojtek Laski/East News /East News

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 10 139 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce . Wzrosła też liczba ofiar śmiertelnych. Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 485 osób (w sumie 540).

Bilans zakażeń SARS-CoV-2 wzrósł aż o ponad 32 tys. przypadków. Spowodowane jest to uwzględnieniem przez resort zdrowia pozytywnych wyników w kierunku obecności koronawirusa, które w ostatnich tygodniach się "zagubiły".

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi teraz 909 066, a zmarłych 14 314.



Przypomnijmy - w poniedziałek (23 listopada) pełniący obowiązki głównego inspektora sanitarnego Krzysztof Saczka poinformował, że inspekcja wykryła nieścisłości w podawaniu liczby potwierdzonych przypadków zakażeń. W skali kraju 22 594 tys. przypadków nie wpisano do statystyk podawanych przez ministerstwo, z czego ok. 11 tys. przypadków pochodziło z Mazowsza. Inspektor tłumaczył, że jest to łączna liczba z kilku tygodni, więc brakujące dane nie wpływały na ocenę sytuacji epidemiologicznej.

GIS wskazał przyczyny

W komunikacie rzecznik GIS Jan Bondar podkreślił, że głównymi przyczynami nieuwzględnienia tych zakażeń w podawanych codziennie statystykach były: opóźnienia w przekazywaniu wyników do inspekcji sanitarnej przez laboratoria testujące w kierunku SARS-CoV-2, różne źródła pozyskiwania danych i potrzeba ich weryfikacji, różne cele zbieranych danych (m.in. statystyki zakażeń, opracowanie ognisk epidemiologicznych, w tym identyfikacja źródeł zakażeń), a także przerwy w pracy stacji sanitarno-epidemiologicznych spowodowane izolacją lub kwarantanną pracowników (okresowo ok. 20 proc. pracowników było wyłączonych z pracy).

Od wtorku narzędzia rejestracji danych zostaną ujednolicone. Laboratoria mają wprowadzać dane do systemu EWP w ciągu maksymalnie 48 godzin.

- Nie będzie innych metod zbierania danych, jak tylko elektroniczny system - powiedział rzecznik GIS.

