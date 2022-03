Z najnowszych danych wynika, że minionej doby odnotowano 11 660 nowych przypadków koronawirusa w naszym kraju (w tym 1251 ponownych zakażeń). Zakażenia pochodzą z województw: mazowieckiego (2056), wielkopolskiego (1436), dolnośląskiego (946), zachodniopomorskiego (928), śląskiego (918), pomorskiego (845), kujawsko-pomorskiego (769), lubelskiego (699), małopolskiego (672), łódzkiego (587), warmińsko-mazurskiego (406), lubuskiego (402), świętokrzyskiego (261), opolskiego (238), podkarpackiego (223) i podlaskiego (209).

65 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dzień wcześniej Ministerstwo Zdrowia informowało, że odnotowano 12 274 nowe przypadki koronawirusa, w tym 1 332 ponownych zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło wówczas 207 osób. Tydzień temu, 11 marca, mieliśmy z kolei 11 637 zakażeń koronawirusem i 121 ofiar pandemii.

Ile osób zmarło?

Minionej doby odnotowano 107 zgonów związanych z pandemią. 26 osób zmarło z powodu COVID-19, a 81 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 5 875 072. 114 087 z nich to ofiary śmiertelne.

Z raportu ministerstwa na temat sytuacji w szpitalach wynika, że w szpitalach wciąż pozostaje 7 023 pacjentów cierpiących na COVID-19. Do dyspozycji takich osób jest łącznie 17 401 łóżek. 434 osoby przebywają pod respiratorami, łączna liczba respiratorów do dyspozycji pacjentów z COVID-19 to 1 558 sztuk.

67 107 osób przebywa na kwarantannie, a 5 223 340 uważa się za wyleczone.



Co z noszeniem maseczek? Zapowiedź ministra zdrowia

Jak zapowiadał w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski, zamierza on zarekomendować premierowi zniesienie m.in. obowiązku noszenia maseczek. Zmiana obowiązywałaby wówczas od początku kwietnia.