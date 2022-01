Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia podał nowe dane

- To co jest najbardziej niepokojące, to fakt, że jest to trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy z powrotem przyrosty, bo do tej pory odnotowywaliśmy same spadki. Także te trzy dni ostatnie są bardzo niepokojące - powiedział szef resortu zdrowia.

Jak zaznaczył Niedzielski, "dane o których mówimy, to jeszcze nie efekt świąt i sylwestra".



Powrót dzieci do szkół

- Frapująca jest liczba zajętych łóżek, bo jest ich około 20 tys. Wystartowanie z takiego poziomu z piątą falą to jest scenariusz katastroficzny - powiedział minister w RMF FM.



Pytany o powrót dzieci do szkół 10 stycznia, Niedzielski podkreślił, że "od samego początku priorytetem polityki rządu utrzymanie szkolnictwa stacjonarnego jak najdłużej".



- Myślę, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak powrót dzieci do szkół - powiedział.



Minister zdrowia stwierdził, że z jego punktu widzenia, nauczyciele powinni podlegać obowiązkowi szczepień.



- Mamy tutaj dyskurs z ministrem Czarnkiem, który wskazuje na pewne ryzyka, na które, z jego punktu widzenia, nie możemy sobie pozwolić - dodał.





Ponad 4 miliony zakażeń

Dzień wcześniej, w niedzielę, zdiagnozowano 7 179 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 33 chorych na COVID-19.Tydzień temu, w poniedziałek 27 grudnia, informowano o 5 029 przypadkach zakażeń i śmierci 38 osób z COVID-19.

Łącznie od 4 marca 2020, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 127 428 zakażeń. Zmarło 97 592 osób z COVID-19.



Szczepienia w Polsce

W Polsce od końca grudnia 2020 roku wykonano 46 989 488 iniekcji.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson zostało 21 046 692 osób. Dawkę przypominającą przyjęło 6 674 483 osób.

Łącznie do Polski dostarczono 96 550 560 dawek, z których 51 035 195 dotarło do punktów szczepień. Zutylizowano w sumie 743 048 dawek szczepionki. Zgłoszono 17 139 niepożądanych odczynów.